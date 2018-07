Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava de tip IAR 99 Soim cu dubla comanda, din Baza 95 Aeriana "Erou capitan aviator Alexandru Serbanescu" de la Bacau, s-a prabusit luni, in jurul orei 13,30, in zona localitatii Nicolae Balcescu, informeaza MApN.. "Cei doi piloti au reusit sa se catapulteze, echipele de salvare sunt in legatura…

- Ministrul Fifor: Romania si-a atins toate obiectivele la summit-ul NATO Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor. Foto: Arhiva. România si-a atins toate obiectivele la recentul summit NATO de la Bruxelles, considera ministrul apararii, Mihai Fifor. El a explicat astazi ca cel mai…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat vineri ca pentru anul viitor intentia este de a supune aprobarii Parlamentului ca Romania sa participe in teatrul de operatii din Afganistan cu pana la 800 de militari. "A fost o reuniune in cadrul Summitului NATO dedicata misiunii Resolute…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, s-a intalnit joi cu omologul german, Ursula von der Leyen, la sediul Ministerului Federal al Apararii, cu care a discutat despre consolidarea cooperarii in domeniul tehnico-militar, ambele parti apreciind oportunitatile de cooperare, in contextul derularii…

- Statul Major al Apararii si MApN analizeaza posibilitatea cresterii efectivelor de militari din teatrele de operatii incepand de anul viitor, a anuntat joi seara, intr-o emisiune la Antena 3, ministrul Apararii, Mihai Fifor, informeaza Agerpres. Potrivit acestuia, suplimentarea numarului de…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a ajuns vineri la Timișoara, unde a vizitat Spitalul Militar. Acesta a anunțat ca va sprijini in continuare realizarea lucrarilor de reabilitare a infrastructurii și de dotare cu aparatura medicala moderna și performanta.