Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a participat, miercuri si joi, la Viena, la Reuniunea informala a ministrilor Apararii din statele membre ale Uniunii Europene, prilej cu care a exprimat sprijinul tarii noastre pentru procesele aflate in derulare in Balcanii de Vest vizand dezvoltarea si inscrierea partenerilor din aceasta zona pe parcursul european. "In prima zi a activitatii, discutiile s-au focalizat pe Balcanii de Vest, cu accent pe angajamentele politicii de securitate si aparare comuna (PSAC) fata de aceasta regiune, precum si pe implicarea partenerilor regionali in proiectele si initiativele…