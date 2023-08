Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a dat ca sigur anul 2027 drept momentul in care Romania va avea parcuri eoliene in Marea Neagra. „Undeva in toamna aceasta vom avea o lege pentru exploatarea energiei din surse eoliene in Marea Neagra, dupa care urmeaza un proces destul de indelungat, impreuna…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja (PNL), a declarat intr-un interviu acordat Agerpres, ca nu vor fi probleme cu gazele la iarna pentru ca Romania inregistreaza in prezent un grad de inmagazinare de 77%, adica aproape un miliard de normal metri cubi, mentionand ca isi doreste ca romanii "sa nu tremure…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja (PNL), a declarat intr-un interviu acordat Agerpres ca Romania are posibilitatea sa devina in 2027 principalul furnizor de gaze al Europei, prin exploatarile din proiectul Neptun Deep.„Potentialul acolo este colosal pentru Romania. Inseamna minimum 100 de miliarde…

- „In ceea ce priveste Ministerul Energiei, noi ne-am asumat un program ambitios de sprijinire a investitiilor in infrastructura energetica a Romaniei si probabil cel mai important proiect pe care Romania avea datoria sa il faca de acum 40 de ani sau mai bine de atat este Tarnita –Lapustesti. Este vorba…

- Romania iși va proteja consumatorii vulnerabili, a dat asigurari, la Tema Zilei, pe TVR Info, ministrul Energiei. Sebastian Burduja a explicat ca piața energiei e in evoluție și ca prețurile depind de o serie de factori, intre care starea vremii și situația din Ucraina.

- Mini-centura Ramnicului, mai exact DJ 703 L, intra in renovare! Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean Valcea, Constantin Radulescu. Valoarea totala a proiectului este de 42.371.652,33 lei (cca 8,6 milioane euro), transmite șeful CJ Valcea.„Modernizam mini-centura ocolitoare a…

- ”Astazi a avut loc la Ministerul Energiei o intrevedere de mare importanta pentru viitorul sectorului energiei nucleare romanesti. A fost prezenta conducerea companiei canadiene SNC Lavalin, care detine tehnologia CANDU de productie a energiei nucleare. Am discutat despre stadiul proiectelor de investitii…

- ”Uniunea Europeana a deblocat 2,4 miliarde de euro din Fondul pentru Modernizare, pentru a finanta 31 de proiecte din sapte tari membre, inclusiv Romania. Sunt finantate investitii suplimentare in Romania (1,1 miliarde de euro), Cehia (un miliard de euro), Bulgaria (197 de milioane de euro), Polonia…