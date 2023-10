Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, susține ca a fost finalizat proiectul de lege referitor la exploatarea energiei eoliene offshore, iar țara noastra poate avea primele centrale din anul 2032.

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a semnat transmiterea in avizare interministeriala a proiectului de lege privind masurile necesare pentru exploatarea energiei eoliene offshore. Proiectul de lege a fost supus consultarii publice in perioada 17 iulie – 1 septembrie 2023, iar pe data de 28 august…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anuntat ca Romania va produce izotopi medicali la Centrala de la Cernavoda, "speranta pentru tratamentul cancerului", si poate reporni productia de apa grea la Drobeta-Turnu Severin.

- Romania se afla in pragul unei revolutii energetice pentru care are nevoie de o viziune, definita in Planul National Integrat pentru energie si schimbari climatice, iar in paralel se lucreaza la o strategie energetica pentru Romania, spune Ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

- Ministrul Energiei din Romania, Sebastian Burduja, a declarat vineri, 22 septembrie, cu prilejul unei conferințe de presa susținuta la sediul PNL Mureș, ca susține finalizarea proiectului Amenajarii Hidroenergetice Rastolița. "Poziția mea este ca proiectele incepute in sectorul energetic trebuie terminate…

- Cat despre un termen in acest sens, ministrul spune ca plafonarea la energie se va menține "cat ne permite Comisia Europeana"."Categoric da, se mentin (masurile de protectie pentru populatie – n.r.). Am vazut studiul european, exista si un alt studiu care a aratat ca, in lipsa unor masuri de sprijin,…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat ca Romania si-a asumat construirea unui sistem energetic care furnizeaza energie verde, ieftina si sigura, astfel ca, in domeniul energiei, țara noastra nu doar ca poate fi independenta, dar poate fi un varf de lance.Sebastian Burduja a participat miercuri…

- „Noi am facut aceste plati catre furnizori de la buget, Ministerul de Finante ne-a virat sumele si aceste plati au fost facute pana in luna septembrie. Dupa au fost alimentate din Fondul de tranzitie energetica si din impozitul pentru venitul suplimentar platit de platitorii de gaze. Nemairamanand bani…