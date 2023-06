Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat joi, intr-o conferința de presa susținuta la Targu-Mureș, ca s-au gasit soluții pentru deblocarea celor doua mari proiecte energetice ale județului Mureș. Acesta a explicat ca s-a reușit gasirea unei soluții pentru continuarea lucrarilor la Termocentrala…

- Margareta Amarinei, cunoscuta ca jurnalist sub numele de Smaranda Florian s-a nascut in anul 1962, in satul Borlești, județul Neamț, fiind fiica lui Gheorghe și a Elenei Florian. A fost absolventa a Liceului Pedagogic ”Gheorghe Asachi” Piatra-Neamț, promoția 1980, specialitatea educatoare. A fost casatorita…

- Florin Spataru, ministrul Economiei, a declarat vineri, dupa ce premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca rocada guvernamentala se va realiza dupa finalizarea grevei profesorilor, ca social-democrații pus interesele profesorilor mai presus de interesele de partid.„Partidul Social Democrat a transmis astazi…

- „Am avut astazi o intalnire de lucru cu unul dintre marii exploratori ai aviatiei, Bertrand Piccard, presedintele Fundatiei Solar Impulse, Ambasador ONU pentru mediu si consilier special al Comisiei Europene. Acesta a facut istorie navigand in jurul lumii fara escala intr-un balon, precum si la mansa…

- Un apartament situat la etajul 10 al unui bloc din Targu Mureș a fost cuprins de flacari. O femeie de aproximativ 80 de ani a fost gasita carbonizata in locuința. Un apel la 112 semnala faptul ca un apartament situat la etajul 10 al unui bloc din Targu Mureș a fost cuprins de flacari. La scurt timp…

- Proprietarii de terenuri care raman fara cale de acces la drumul public in urma vanzarii unor fonduri invecinate sau din culpa proprie pot redobandi drept de trecere, insa doar cu acordul proprietarului.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a declarat duminica seara, la Prima News, ca Romania si-a asumat, fara tagada, anul 2032 pentru inchiderea productiei pe carbune, iar termenul pentru trecerea in conservare a celor doua unitati de la Rovinari a fost devansat in luna iunie, el dand asigurari ca nu vorbim…

- Soluțiile digitale ”nu inseamna ca medicina se va face in afara patului bolnavului”, a subliniat ministrul Rafila la inaugurarea Centrului Național de Realitate Virtuala Aplicata in Medicina din cadrul Centrului UniX al UMF Targu Mureș. „E un centru extraordinar aici, la Universitatea de Medicina, Farmacie,…