Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, afirma ca anul 2024 este unul decisiv pentru Romania, in care toti vor trebui sa dea un raspuns intre Vest sau Est, dezvoltare sau saracie, „Romania pe bune sau Romania pe smecherie?”. ”Sa nu ne lasam pacaliti si sa avem puterea de a distinge intre patriotii de carton si iubitorii de Romania. Sa cerem fapte, nu vorbe. Sa fim uniti. Si sa ne pese, inainte de toate. Cand oamenii buni stau pe margine, cei rai isi fac de cap”, sustine el.

„La miezul noptii mai punem un an peste toti ceilalti. Trag linie si am constiinta ca 2023 a fost un an de munca si de rezultate.…