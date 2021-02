Furnizorii si distribuitorii de energie incarca facturile clientilor cu consumuri estimate prea mari si iau niste bani in avans, ceea ce este o forma de escrocherie, a scris, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu.



"Am primit mai multe sesizari de la oameni. Vreau sa trag un semnal de alarma asupra unui aspect! Am patit-o si eu si, se pare, multi alti romani. Exista anumiti furnizori care au si distributie, care am vazut ca trec consumuri estimate foarte mari", a precizat el.



Aceasta este o forma de inselatorie pentru care exista amenzi, a aratat ministrul.

…