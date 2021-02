Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei a explicat intr-un interviu pentru ziare.com ca a cazut chiar el victima unei pacaleli a furnizorilor de energie electrica. El a avut de achitat in ianuarie o factura de 900 de lei, in condițiile in care in apartamentul respectiv nu mai locuiește nimeni.„M-am trezit cu o factura pentru…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, susține ca a primit pentru luna ianuarie 2021 o factura la energie electrica uriașa, de 900 de lei, conform Digi24 . Consumul aferent lunii ianuarie este cel estimat de furnizor, procedura cu care ministrul nu este de acord. El spune ca furnizorii estimeaza consumuri…

- ​Modul în care furnizorii de energie electrica încarca facturile românilor la curent prin consumuri estimate este o practica înșelatoare, a declarat Virgil Popescu, ministrul Energiei, miercuri seara, la B1. Ministrul spune ca a primit multe sesizari de la oameni în legatura…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu se declara usor nemultumit de Ordinul emis de Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei potrivit caruia companiile pot acorda reduceri egale cu diferenta dintre pretul serviciului universal si cea mai buna oferta a lor fara abonament pentru piata concurentiala,…

- "Consumatorul trebuie sa fie în centrul liberalizarii, NU furnizorul, așa încât furnizorii trebuie sa dea prețuri mai bune și sa se bata pe acesta", a scris ministrul energiei Virgil Popescu pe contul sau de Facebook. Pe de alta parte, ministrul vorbește despre varianta Autoritații…

- Ministrul Energiei: “Clienții vor fi automat transferați in piața concurențiala, la cel mai mic preț”. Deși cu intarziere, autoritatile fac lumina in scandalul facturilor uriase la energia electrica! Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat vineri ca Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul…

- Ordinul prin care consumatorii pot incheia contracte pe piata concurentiala pana la 31 martie doar cu furnizorii actuali nu distorsioneaza concurenta pe piata, insa ANRE va analiza acest aspect impreuna cu Consiliul Concurentei, a declarat, marti, pentru AGERPRES, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele…