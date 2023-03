Stiri pe aceeasi tema

- Nuclearelectrica saluta adoptarea Legii privind aprobarea semnarii Acordului de sprijin intre Statul roman si Nuclearelectrica, in vederea dezvoltarii Proiectului strategic national Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, astazi, 14 martie 2023"Salutam adoptarea legii privind aprobarea semnarii Acordului de…

- Deputatii au adoptat marți proiectul de lege privind aprobarea semnarii Acordului de sprijin intre statul roman si Societatea Nationala Nuclearelectrica SA pentru proiectul Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda. Potrivit ministrului Energiei, cele doua unitați vor intra in funcțiune in mai puțin de…

- ”SN Nuclearelectrica SA a selectat compania Candu Energy Inc., membra a Grupului SNC-Lavalin (TSX: SNC), pentru a efectua lucrari suplimentare de pre-proiect pentru reactorul CANDU al Unitatii 1 de la Cernavoda, inainte de prelungirea duratei de viata a acestuia”, anunta, marti, Virgil Popescu, intr-o…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat marți ca Nuclearelectrica a selectat o companie care efectua lucrari suplimentare de pre-proiect pentru reactorul Unitații 1 de la Cernavoda, inainte de prelungirea duratei de viața a acestuia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta joi ca a avut o intalnire cu Don Graves, secretarul adjunct al Comertului din SUA, cu care a discutat despre ultimele evolutii ale parteneriatului strategic Romania - SUA in energie: retehnologizarea Unitatii 1 de la Cernavoda, constructia Unitatilor 3 si…

- Siguranța și independența energetica și producția proprie de energie a redevenit o prioritate pentru Romania. „Am avut intotdeauna potențialul de a fi o țara independenta energetic, dar proasta administrare si de multe ori interesul financiar al unor baieți deștepți ne-au dus in postura de importatori…

- „Astazi se incheie un an 2022 foarte complicat. Un an care a inceput cu un razboi la frontierele Romaniei, un razboi neprovocat, un razboi inceput de Federatia Rusa in Ucraina, fara absolut niciun motiv. Da, un razboi care a creat probleme in toata Europa si in lume. Un razboi care a indus o criza energetica…

- Guvernul a adoptat, luni, proiectul de lege privind aprobarea semnarii Acordului de Sprijin intre statul roman si societatea nationala Nuclearelectrica pentru proiectul unitatile 3 si 4 de la Cernavoda, reactoarele urmand a avea o putere instalata de cate 700 MW fiecare. Investitia va costa 7 miliarde…