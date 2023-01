Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat in urma cu puțin timp, la sediul Complexului Energetic Oltenia, din Targu Jiu, ca a cerut o analiza a riscurilor in toate carierele companiei energetice. Sunt vizate, in primul rand, parcurile auto și vehiculele prestatorilor. Virgil Popescu a precizat ca a stat de vorba cu subalternii sai de la Corpul de control din Ministerul Energiei pentru ca saptamana viitoare va trebui sa prezinte un raport premierului Nicolae Ciuca. Ministrul Energiei a precizat ca a dorit sa mearga vineri și la Cariera Jilț Sud, insa acolo sunt echipele de ancheta formate…