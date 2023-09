Stiri pe aceeasi tema

- Grecia intentioneaza sa listeze la bursa aeroportul international din Atena in 2024, a declarat, marti, ministrul elen al Finantelor, Kostis Hatzidakis, transmite Reuters.Actionarii aeroportului si-au dat acordul pentru vanzarea unei participatii de 30%, detinuta in prezent de Agentia pentru Privatizare…

- De Meo a declarat pentru BFM TV ca Renault doreste ca divizia Ampere sa fie separata de grup la 1 noiembrie, ca pas pregatitor, premergator ofertei publice initiale. ”Asa ca ne separam si apoi vedem daca avem conditiile potrivite pentru a intra pe piata”, a spus el, adaugand ca primavara anului 2024…

- Presedintele UEFA, Alexander Ceferin, a cerut miercuri Europei sa ajute la eliminarea huliganismului, pe care l-a numit "cancerul fotbalului", la cateva zile dupa ce un barbat a fost ucis in violente dinaintea unui meci dintre AEK Atena si Dinamo Zagreb, in Grecia, relateaza Reuters.Dupa o intalnire…

- Ministerul rus de Finante intentioneaza sa reduca diferenta de pret (discountul) la calculul taxelor pentru exporturile de petrol rusesc pana la 20 de dolari per baril, de la 25 de dolari per baril in prezent, a declarat astazi ministrul Finantelor, Anton Siluanov, transmite Reuters.

- Pompierii au reusit sa tina sub control alte incendii la sud-est si vest de capitala Greciei. Fronturile erau inca active, potrivit Reuters. Franta si Italia vor trimite patru bombardiere de apa Canadair la cererea de asistenta a Greciei, a postat marti pe Twitter comisarul european pentru gestionarea…

- „Pentru protectia lucratorilor si (...) a vizitatorilor, cel putin la orele de varf, intre 12:00 si 17:00 (9:00 GMT si 14:00 GMT), (accesul la) situl arheologic trebuie suspendat”, a declarat ministrul elen al Culturii Lina Mendoni la postul public de televiziune ERT, transmit Reuters și Agerpres.„Este…

- Recordul absolut de temperatura ar putea fi doborat saptamana viitoare Sudul Europei a fost sufocat joi de un val de caldura sever, in conditiile in care meteorologii avertizeaza ca temperaturile ar putea atinge saptamana viitoare maxime record pentru continent, relateaza Reuters și News.ro, preluate…

- Ministrul de Finante, Jeremy Hunt, va prezenta, in discursul sau de luni de la Mansion House, noi masuri pentru a spori atractivitatea pietelor financiare britanice pentru firmele care doresc sa se listeze, potrivit Trezoreriei Marii Britanii, transmite Reuters, citat de news.ro.Hunt va incerca,…