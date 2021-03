Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, propune scurtarea cu o saptamana a anului scolar, fapt care ar da posibilitatea organizarii Evaluarii Nationale in a doua jumatate a lunii iunie, asa cum a fost stabilita initial data pentru acest examen. Cimpeanu anunta ca va face aceasta propunere joi, 25 martie,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, propune scurtarea semestrului al doilea cu o saptamana. Școala s-ar termina pe 25 iunie, iar examenele ar avea loc la datele stabilite. Vacanța din 2 aprilie pana pe 4 mai ramane printre propuneri. Sorin Cimpeanu a declarat, la Digi24, ca Ministerul Sanatații a cerut…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, propune scurtarea cu o saptamana a anului scolar, fapt care ar da posibilitatea organizarii Evaluarii Nationale in a doua jumatate a lunii iunie, asa cum a fost stabilita initial data pentru acest examen. Cimpeanu anunta ca va face aceasta propunere, joi, la discutiile…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, propune scurtarea cu o saptamana a anului scolar, fapt care ar da posibilitatea organizarii Evaluarii Nationale in a doua jumatate a lunii iunie, asa cum a fost stabilita initial data pentru acest examen. Cimpeanu anunta ca va face aceasta propunere, joi, la discutiile…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca joi va avea o intalnire cu reprezentanții sindicatelor din invațamant, ai parinților și ai elevilor, pentru discutarea modificarii structurii anului școlar. Acesta a enunțat, miercuri, o noua varianta pentru recuperarea celor doua saptamani suplimentare…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a facut noi precizari cu privire la modificarea anului școlar. Astfel, semestrul al doilea se va incheia cu doua saptamani mai tarziu, pe 2 iulie in loc de 18 iunie, cu exceptia claselor a VIII-a si a XII-a si a celor din invatamantul profesional si tehnic. Este…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, marti, ca ia in considerare extinderea vacantei de primavara astfel incat aceasta sa includa Pastele catolic si Paștele ortodox si sa se reduca mobilitatea in perioada lunii aprilie. „Observand evolutia epidemiologica din ce in ce mai grava, corelata cu…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca a primit peste 10.000 de propuneri privind materiile care vor fi predate la liceu incepand de anul viitor si numarul de ore alocat. Planurile-cadru de liceu au fost puse in dezbatere publica, astfel ca mii de propuneri de modificare au fost trimise ministerului.…