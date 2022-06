Ministrul Educației: Timișul, printre județele fără nicio medie de 10 la Bacalaureat Rata de promovare la examenul de bacalaureat din acest an este 73,3%, acesta fiind cel mai bun rezultat din ultimii 10 ani, a anunțat luni ministrul Educației Sorin Cimpeanu. In București rata de promovare este de 77,4%, a precizat ministrul. Cele mai ridicate rate de promovare au fost inregistrate in Cluj (85,1%), Iasi (81,7%), Galati […] Articolul Ministrul Educației: Timișul, printre județele fara nicio medie de 10 la Bacalaureat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

