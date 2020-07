Stiri pe aceeasi tema

- Monica Anisie, ministrul Educatiei: “Sunt șanse mici ca școala sa inceapa in regim normal din toamna!”Ministrul Educației spune ca sunt șanse mici ca școala sa inceapa in regim normal din toamna. Monica Anisie susține ca situația actuala nu permite ca toți elevii sa fie aduși in clase. Ministrul mai…

- Deputatul PNL, Florica Cherecheș, vicepreședinte al Comisiei pentru Invațamant din Camera Deputaților, susține ca Executivul se pregatește ca din toamna sa sprijine cu echipamentele necesare cursurile online pentru elevi, in eventualitatea unui nou val epidemiologic.Citește și: Anunț al ministrului…

