- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat sambata, ca toți elevii vor incepe cursurile pe data de 13 septembrie cu prezența fizica indiferent de clasa pana la atingerea pragului de 6 la 1.000 de locuitori. “Un plan concret exista deja. Cel mai important și cel mai sigur este ca in data de 13 septembrie…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a facut precizari referitoare la modul de functionare a creselor si gradinitelor in situatia in care localitatile intra in carantina. Sorin Cimpeanu a anuntat ca unitatile de invatamant pentru prescolari vor functiona cu prezenta fizica si vor ramane deschise pana…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca, daca tendinta actuala de crestere a numarului de infectari cu SARS-CoV-2 se pastreaza, in luna octombrie ar putea fi atins pragul de sase cazuri de COVID-19 la o mie de locuitori, cand scolile din acea localitate vor trece in online. „Rata de infectare…

