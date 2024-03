Stiri pe aceeasi tema

- ”Odata ce platforma va deveni operationala timpul petrecut la ghiseele special amenajate va fi redus la minim, iar costurile de deplasare la sediile serviciilor de inmatriculari vor fi eliminate. Cu exceptia ridicarii numerelor de inmatriculare, care va ramane o necesitate fizica, toate celelalte aspecte…

- Prefectul județului Mureș, Ciprian Dobre, a anunțat, pe pagina sa oficiala de Facebook, crearea unei aplicații online care va permite inmatricularea, transcrierea și radierea auto. "Directia Generala Permise de Conducere si Inmatriculari din Ministerul Afacerilor Interne va gestiona o aplicație online…

- Incepand cu acest an, locuitorii din Maramureșul Istoric ce doresc sa iși preschimbe permisul de conducere sau sa inmatriculeze un vehicul vor fi scutiți de un drum pana in Baia Mare, putand beneficia de serviciile respective direct in Sighetu Marmației. Subprefectul PSD Maramureș, Crina Chilat, explica…

- Șoferii romani cu permis categoria B pot conduce și unele motociclete. Camera Deputaților a adoptat, in calitate de for decizional, proiectul de lege pentru modificare OUG nr. 195/2002. Șoferii cu permis categoria B vor putea conduce motociclete de cel mult 125 cmc, daca au cel puțin 2 ani experiența…

- Doua sambete de lucru in luna decembrie pentru cei care au nevoie de permisele de conducere sau de inmatricularea vehiculelor! Pentru a veni in intampinarea publicului in aceasta perioada premergatoare Sarbatorilor de iarna, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor…