Ministrul Educației nu susține introducerea obligatorie a certificatului verde în școli. Motivarea acestuia Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a transmis luni seara ca nu susține condiționarea actului educațional, raspunzand la o intrebare despre o eventuala introducere a certificatului verde in școli. „Eu personal, merg pe prevenție și pe incredere. Increderea este probata de rezultatele care sunt clare, rata de vaccinare dubla la nivel național, mii de școli in care avem rata de vaccinare suta la suta, avem aproape 14.000 de școli, cu și fara personalitate juridica, in care rata de vaccinare este de peste 60%. Nu o sa susțin condiționarea accesului de educație in niciun fel, o sa susțin importanța… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Radu Szekely, consilier al ministrului Educației Sorin Cimpeanu, a afirmat marți ca susține introducerea certificatului verde pentru angajații din școli. Intrebat la Digi24 daca ar susține aceasta masura, Szekely a raspuns: „Eu, personal, da”. El a precizat ca un certificat verde care sa se refere și…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, propune ca in localitatile in care rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 este mai mica de 3 la mie sa se renunte la pragul minim de vaccinare de 60% pentru personalul didactic astfel incat elevii sa poata merge fizic la scoala. “In masura in care autoritatile…

- Elevii sau cadrele didactice vor putea fi testate de saptamana viitoare, procedura fiind in curs de finalizare, a anunțat luni Sorin Cimpeanu, ministrul Educației. „Tocmai am avut o discutie cu reprezentantii ONAC. Procedura de achizitie este in curs de finalizare, iar saptamana viitoare am primit garantii…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, anunța ca rata de vaccinare dintr-o școala va fi prezentata pe site-ul unitații de invațamant, cu respectarea condițiilor de protejare a datelor personale. Rata de vaccinare va fi prezentata pe site-ul fiecarei școli și de inspectoratele școlare fara nume, prenume…

- Dupa lunile de vara, cand nu s-au inregistrat cazuri noi de Covid-19 la Gherla, situația s-a schimbat din septembrie. La Centrul de vaccinare de la liceul Kemeny Zsigmond e din nou animație, mai ales dupa introduerea certificatului verde. La sfarșitul verii, la centrul de vaccinare se prezentau 15-30…

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat ca nu se stie inca daca se va institui regula certificatului verde in invatamant, dar cu toate acestea, ministerul sustine atat vaccinarea cat si testarea, pe baza carora se obtine certificatul verde.

- Potrivit motivarii Curții de Apel Cluj, „chiar daca nu menționeaza expres obligativitatea tuturor persoanelor la vaccinare hotarârea de guvern discrimineaza fara a fi necesar în scopul asigurarii sanatații populației prin dezavantajarea categoriei persoanelor nevaccinate…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca exista o problema privind colectarea de catre școli a formularelor pentru acordul de vaccinare de la parinți, astfel ca in unitațile de invațamant campania de vaccinare es