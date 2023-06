Ministrul educației Ligia Deca a inaugurat, in aceasta dimineața, gradinița cu program normal din satul Mereni, din orașul Salcea. Alaturi de ministrul educației, la inaugurare au fost prezenți președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, primarul Sucevei, Ion Lungu, deputatul Ioan Balan, prefectul Alexandru Moldovan, primarul de Salcea, Ezekiel Belțic, precum și șeful invațamantului sucevean, Grigore Bocanci. […] The post Ministrul educației Ligia Deca a inaugurat gradinița din satul Mereni, orașul Salcea. Alaturi de ea au fost prezenți Flutur, Lungu și Balan (FOTO) first appeared on Suceava News…