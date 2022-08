Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca in 2 ani nu va mai fi nicio ”școala in Romania cu grupuri sanitare neconforme”.”Trebuie sa ințelegem ca nu are legatura toaleta in curte cu calitatea educației, din moment ce mulți dintre noi am facut performanța invațand in aceste școli, cred ca este…

