Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a spus ca anul școlar 2022-2023 ar putea sa inceapa mai devreme. Modificarea ar fi necesara pentru ca „Romania are anul școlar cu o durata mai scurta decat in multe alte state europene”. Ministrul Educației, Sorin Campeanu, a declarat ca anul școlar 2022-2023 „ar putea incepe mai devreme, pentru a avea o durata mai lunga”. „Romania are anul școlar cu o durata mai scurta decat in multe alte state europene, este adevarat, insa din consultari trebuie sa vedem. Ințelegem ca elevii doresc o vacanța de vara cat mai lunga”, a explicat ministrul, potrivit libertatea.ro…