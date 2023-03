Stiri pe aceeasi tema

- Probele sesiunii speciale a examenului național de Bacalaureat se vor desfașura in perioada 15-25 mai. Calendarul a fost semnat, miercuri, de ministrul Educației, Ligia Deca. Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Educației, la aceasta sesiune se pot inscrie absolvenții de liceu participanți…

- In cadrul Comisiei de dialog social, a fost avizat Ordinul privind organizarea simularii Evaluarii Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simularii probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat, in anul școlar 2022 – 2023. Lista conținuturilor pentru simularea Evaluarii Naționale…

- Conducerea clubului CSM Constanta a anuntat ca a perfectat actele de transfer ale baschetbalistului Rapolas Ivanauskas, care a semnat cu gruparea de pe litoral un angajament valabil pentru sezonul in curs. Nascut pe 15 februarie 1998, inalt de 2.08 metri, Ivanauskas va evolua in premiera in Liga Nationala.…