- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, s-a intalnit luni, la Bruxelles, Vestager Margrethe, vicepresedinte executiv si comisar de concurenta, si a cerut sprijin si suport pentru Compania Nationala a Uraniului si pentru complexurile energetice Oltenia si Hunedoara.

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, un minister trei intr-unul care a concentrat toate domeniile strategice ale țarii, are, in fruntea sa, cel mai bogat demnitar din Guvernul Orban. Cifrele din conturile sale, acținunile deținute la diverse firme, precum și sumele imprumutate persoanelor…

- Ministrul Economiei, Energiei, Turismului si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat ca Romania ar putea sa extraga gaze din Marea Neagra in 2022, daca legea va fi aprobata in urmatoarea sesiune parlamentara care va incepe in februarie.

- Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu a declarat pentru HotNews ca Romania va putea folosi Fondul de Modernizare, conform Art. 10 al Tratatului de Aderare la Uniunea Europeana in valoare de 7 miliarde de euro, pentru tranziția de la carbune la gaz a centralelor, conform…

- Perimetrul petrolifer Neptun din Marea Neagra ar putea ajunge la ruși. ExxonMobil, in discuții avansate cu Lukoil Americanii de la ExxonMobil negociaza cu rusii de la Lukoil si cu polonezii de la PGNiG vanzarea participatiei de 50% din perimetrul petrolifer Neptun Deep din Marea Neagra, au declarat,…

- Americanii de la ExxonMobil negociaza cu rusii de la Lukoil si cu polonezii de la PGNiG vanzarea participatiei de 50% din perimetrul petrolifer Neptun Deep din Marea Neagra, au declarat, luni, pentru AGERPRES, surse din sectorul energetic. "Exxon se afla in discutii cu cele doua companii.…

- Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, a declarat ca pretul energiei si al gazului nu se va majora incepand cu 2020. In plus, acesta sustine ca ca aproape 90 din OUG 114 va fi abrogata in Parlament, iar toate prevederile din domeniul energiei vor fi anulate, relateaza…