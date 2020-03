Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, anunta ca stocurile de alimente sunt suficiente, culoarele de aprovizionare sunt functionale, iar camioanele cu marfuri dinspre Europa circula in continuare, el anuntand ca, chiar daca pe viitor s-ar lua decizia de a restrictiona circulatia persoanelor si pe timp…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, sustine ca pierderile in economie vor fi foarte mari din cauza crizei generate de pandemia de coronavirus, care a impus decretarea starii de urgenta in Romania, dar o evaluare in acest sens poate fi facuta de Institutul National de Statistica si Comisia Nationala…

- ”Da, am pregatit masuri care sa vina in sprijinul celor afectati de criza coronavirusului. O parte din aceste masuri vor putea fi accesate incepand de saptamana viitoare si, alaturi de colegii din Guvern, vom pregati si alte masuri”, anunta pe Facebook ministrul Economiei. Conform ministrului…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a transmis un mesaj de incredere si de responsabilitate in contextul decretarii starii de urgenta, anuntand faptul ca Executivul va pregati un set de masuri economice pentru a sprijini societatile economice afectate de criza generata de Noul Coronavirus,…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, participa luni la o dezbatere cu tema "Tranzitia energetica, de la discurs la actiune: ce energie vom consuma in urmatorii 10 ani?", alaturi de cei mai importanti jucatori locali din sectorul energiei. "In ultimii 15…

- Ministrul interimar al Economiei, Virgil Popescu, sustine ca pana la sfarsitul acestui an trebuie finalizate demersurile legislative privind definirea consumatorului vulnerabil, adica aceia dintre romani care au nevoie de ajutor putand primi fonduri de la bugetul de stat. "OUG 114 presupune…

- OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 3 martie, pentru revocarea fostului vice-premier Sevil Shhaideh din pozitia de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom. Ministrul Economiei, Energiei…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de afaceri, Virgil Popescu, vine cu precizari si spune ca a solicitat OMV Petrom convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in vederea revocarii lui Sevil Shhaideh din calitatea de membru in Consiliul de Supraveghere argumentand ca "actionariatul…