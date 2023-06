Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului susține ca Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), care monitorizeaza calitatea apei in perioada estivala, a anunțat ca nu exista risc de imbolnavire cu holera in Marea Neagra.

- „Am ajuns la finalul primei zile de lucru, in calitate de ministru al economiei, antreprenoriatului si turismului. La primele ore ale diminetii m-am intalnit cu colegul meu, Florin Spataru, pentru o trecere in revista a proiectelor gestionate pana acum, dar si pentru semnarea protocoalelor de predare…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Radu Oprea, a anuntat, joi seara, dupa prima sedinta a noului Executiv, primele masuri ce vor fi luate de Guvern pentru a scadea inflatia, dar si pentru a echilibra balanta comerciala prin a produce cat mai multe materiale de constructii in Romania.

- Potrivit acestor informații, poluarea ar urma sa ajunga in doua saptamani in zona turistica a litoralului romanesc.”In ultimele zile, au aparut numeroase știri negative despre litoralul romanesc, despre care s-a afirmat ca reprezinta un adevarat pericol pentru turiști.Facem un apel catre dumneavoastra…

- Tot mai multe speculații apar in spațiul public in urma catastrofei de la barajul de pe Nipru, iar romanii iși anuleaza vacanțele la Marea Neagra de teama unei presupuse holere. Autoritațile competente verifica insa situația.

- PNL și PSD au anunțat in aceasta seara lista miniștrilor propuși in Cabinetul condus de Marcel Ciolacu. Din aceasta componența lipsește UDMR, care nu are niciun portofoliu, intrucat, conform lui Kelemen Hunor, nu a reușit sa ajunga la un consens in negocierile cu PNL. Iata care sunt miniștrii propuși…

- Institutul National de Sanatate Publica verifica permanent calitatea apei din Marea Neagra, dupa ce autoritatile din Odesa au interzis oamenilor sa mai mearga la plaja din cauza riscului de holera.

- Marea Neagra risca sa devina focar de holera și alte boli dupa ruperea Barajului Kahovka, astfel ca e alerta inclusiv in Odesa. La doar 300 de kilometri de Romania, autoritațile au interzis oamenilor sa mai mearga la plaja din cauza riscului ridicat de holera. dupa ce apele barajului distrus au inundat…