Radu Oprea, ministrul Economiei, a spus ca nu ințelege rațiunea din spatele cotei de TVA de 5% aplicate la ambarcațiunile de lux, o propunere venita din partea Coaliției. El a adaugat ca aceasta masura nu aduce niciun beneficiu majoritații romanilor, care caștiga salariul minim pe economie. „Nu am informații despre o creștere de TVA. Din contra, am auzit ca Marcel Ciolacu vorbea despre o cota de TVA de 19%, 9%. L-am auzit vorbind despre anumite cote de TVA de 5% cum ar fi, spre exemplu, cea la ambarcațiuni de lux. Chiar n-o ințeleg. Care ar fi rostul? Pe majoritatea romanilor, care sunt platiți…