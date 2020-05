Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a spus, vineri, ca o idee de relansare a economiei, dupa ce va trece pandemia de COVID-19, ar fi ca acele companii care angajeaza salariați pentru cel puțin șase luni sa primeasca un bonus, precizand ca acest stimulent financiar ar putea fi asigurat de stat, informeaza…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anunțat la începutul ședinței de Guvern ca pâna miercuri circa 20.000 de companii au solicitat și obținut certificate de urgenta de tip I si tip II, prin intermediul aplicației electronice dezvoltate de Ministerul Economiei. Ludovic Orban s-a aratat…

- Ministrul Economiei anunța ca Dacia pregatește un scenariu de reluare a producției in a doua parte a lunii aprilie Reprezentantii Dacia pregatesc un scenariu de reluare a productiei, in asa fel incat sa protejeze sanatatea oamenilor, si sunt optimist ca acest lucru se va intampla poate in a doua parte…

- Tot mai multe companii romanești poduc materiale sanitare, in lupta cu pandemia. Un milion de masti pe zi vor fi disponibile pentru populatie, “la preturi normale” In cel mult doua saptamani vor exista pe piata produse biocide si masti pentru populatie “la preturi normale”, a…

- Producatorii din industria auto din Romania s-au reunit pentru a produce ventilatoare mecanice. O companie locala va face 500.000 de masti pe zi, din aprilie Producatorii din industria auto din Romania au format un grup care lucreaza la un proiect pentru productia in Romania de ventilatoare mecanice,…

