Procesul de redeschidere a minelor de magneziu si grafit ar putea incepe in 2023, cu anumite conditionari privind calitatea in ceea ce priveste minele de grafit, a anuntat, marti, ministrul Economiei, Florin Spataru. „Au existat Hotarari de Guvern pentru inchiderea acestor exploatari. Redeschiderea minelor de grafit presupune adoptarea normelor de aplicare a Legii minelor in care sa fie mentionat, ca obiectiv, redeschiderea minelor inchise si, de asemenea, Hotarari de Guvern care sa duca la redeschiderea acelor mine, punctual. Daca un astfel de demers este in mana Guvernului, aici vorbim si de…