- Richard Barnett, cunoscut și sub numele de „Bigo”, a fost condamnat miercuri la patru ani și jumatate de inchisoare, dupa ce, in ianuarie, fusese inculpat de un juriu pentru opt acuzații, inclusiv „obstructionarea procedurilor oficiale", „furt" si „intrarea intr-o cladire oficiala cu o arma periculoasa",…

- Conturile bancare ale ambasadei și consulatului Finlandei in Rusia sunt inghețate, iar țara nordica nu a primit nicio explicație din partea vecinului sau, a anunțat miercuri Ministerul finlandez de Externe, citat de The Guardian . Finlanda, care are o granița lunga cu Rusia, a aderat oficial la NATO…

- Premierul demisionar al Finlandei, Sanna Marin, in varsta de 37 de ani, unul dintre cei mai tineri sefi de guvern din lume, al carei mandat a fost marcat de aderarea Finlandei la NATO si de gestionarea pandemiei de Covid, dar si de cateva scandaluri mediatice, a depus o cerere de divort impreuna cu…

- Premierul finlandez Sanna Marin și soțul ei, Markus Raikkonen, vor divorța dupa 19 ani de relație, a anunțat Marin, miercuri, pe Instagram. „Am depus cererea de divorț impreuna. Suntem recunoscatori pentru cei 19 ani petrecuți impreuna și pentru fiica noastra iubita”, a scris Marin pe Instagram. „Suntem…

- Duminica trecuta a fost o zi electorala intensa, in Europa, incluzand trei scrutine la nivel national: alegeri legislative in Finlanda si Bulgaria, precum si turul secund al prezidentialelor in Muntenegru. Intr-o perioada dominata de influenta factorilor externi – in primul rand, de agresiunea rusa…

- Ministrul roman de externe, Bogdan Aurescu, a declarat, dupa aderarea Finlandei la NATO, ca astazi este o zi istorica si acest lucru va face Alianta mai puternica si va aduce mai multa siguranta țarii nordice. „Este, desigur, o zi istorica, asa cum multi dintre colegii mei au mentionat deja, deoarece…

- Finlanda s-a alaturat in mod oficial alianței militare NATO marți, intr-o schimbare istorica de politica provocata de invazia Rusiei in Ucraina. Ministrul finlandez de externe Pekka Haavisto a finalizat procesul de aderare prin inmanarea unui document oficial secretarului de stat american Antony Blinken,…

- Finlanda va deveni marti membra cu drepturi depline a NATO, un pas care va face tara nordica mai sigura si alianta mai puternica, a anuntat luni secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, citat de The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…