Stiri pe aceeasi tema

- Formația maghiara New Fossils a susținut un concert in Timișoara, luni seara, evenimentul desfașurat in M2 Event Venue fiind inclus in turneul pe care trupa il intreprinde pentru promovarea celui de-al doilea material discografic al lor, numit II. Grupul alcatuit din Daniel Ferenc Szabo – tobe, Marcell…

- Experiența live a unui concert susținut de formația sud – africana BCUC e greu de descris in cuvinte. Cei șapte muzicieni care in ultimii 20 de ani și-au perfecționat sunetul cu o serie de elemente spectaculoase au poposit miercuri seara in centrul Timișoarei, la M2 Event Venue, unde aproximativ 100…

- Formația BCUC (Bantu Continua Uhuru Consciousness ) va susține un concert extraordinar la Timișoara, maine 17 aprilie, cu incepere de la ora 20, la M2 Event Venue, evenimentul fiind inclus in turneul european pe care trupa din Africa de Sud il intreprinde pentru promovarea noului album Elektronikalizer.…

- Formația ceha Island Mint va susține un concert la Timișoara luni, 8 aprilie, de la ora 20, la M2 Event Venue, evenimentul fiind inclus in turneul european al trupei. Fermecatoare, insorita și emoționanta, muzica celor de la Island Mint este o apariție rara pe scena muzicala pragheza. Inspirat de sunshine…

- Muzicienii Adrian Schwartz-Dinu, Horea Crișovan și Florin Cvașa – adica formula acustica a formației ABRA – vor susține un concert special la sfarșitul acestei saptamani la Timișoara. Formatia timisoreana Abra s-a nascut in 1984, cand Adrian Schwartz-Dinu si Tucu Bleich au convenit sa transforme duo-ul…

- Formația Survolaj revine in atenția melomanilor cu un concert special care va avea loc la sfarșitul acestei saptamani la București, dupa ce anul trecut membrii formației au susținut doua recitaluri acasa la Faber și M2 Event Venue in Timișoara. Astazi, 21 martie, Survolaj va susține un concert de la…

- Formațiile timișorene Sonatic și Dubla 3 vor susține recitaluri in cadrul unui eveniment dedicat melomanilor indragostiți de rock care va avea loc joi 21 martie, de la ora 20, la Pixel, in Timișoara. Formația Sonatic a luat nastere in data de 10 decembrie 2005, dar a fost nevoie sa mai treaca doi ani…

- Turneul național „Cantec pentru prieteni”, derulat de Paul Ciuci Compact, a poposit la sfarșitul saptamanii trecute in Timișoara, la M2 Event Venue, unde un public cald și numeros a fredonat alaturi de muzicienii de pe scena o serie de hituri nemuritoare din bogata discografie a trupei. La fel ca și…