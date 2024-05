Stiri pe aceeasi tema

- Dan Negru a hotarat ce moștenire de familie va lasa copiilor sai. Dincolo de abilitațile sale anteprenoriale, care l-au transformat intr-una dintre cele mai bogate vedete de televiziune, Negru se ingrijește cu sfințenie de o valoaroasa succesiune de familie. Pe care o considera sfanta și este hotarat…

- Joi, 18 aprilie 2024, in jurul orei 05,00, un tanar de 18 ani, din Zlatna, in timp ce conducea o autoutilitara pe podul care face legatura intre strada Garii și șoseaua ocolitoare a orașului Zlatna, a pierdut controlul asupra acesteia și s-a rasturnat pe malul raului Ampoi. Accidentul s-a soldat cu…

- Incidentul a avut loc, sambata, 6 aprilie, pe strada Garii din satul Santu Floresti, comuna Gruiu, județul Ilfov, dupa ce mașina condusa de un tanar de 17 ani a derapat și a intrat intr-un copac din padurea Snagov. Șoferul a fost reținut, dupa ce polițiștii au depistat ca nu avea permis, era baut și…

- Doi tineri, un barbat și o femeie, au furat motorul unei mașini, la Targu Jiu. Polițiști din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu au fost sesizați ieri de catre un barbat de 49 de ani, din comuna Sacelu, despre faptul ca, la data de 9 martie, persoane necunoscute i-ar fi sustras un motor auto, din…

- Tineri din Șebeș, cercetați de polițiști: Ar fi furat 6 oi dintr-o ferma din oraș Tineri din Șebeș, cercetați de polițiști: Ar fi furat 6 oi dintr-o ferma din oraș Doi tineri din Sebeș, unul de 18 ani, resectiv de 27 de ani, au fost identificați de catre Poliția Municipiului Sebeș ca fiind autorii unui…

- Conform IPJ Vrancea, in cursul noptii, in jurul orei 02.30, politistii Serviciului Rutier au fost sesizati in legatura cu producerea unui accident rutier pe DN 11A , sensul de mers Adjud-Onesti.Politistii rutieri au stabilit ca un minor in varsta de 16 ani, din municipiul Adjud, ar fi luat autoturismul…

- O femeie in varsta de 52 de ani a crezut ca poate inșela vigilența paznicilor unui supermarket aflat intr-un centru comercial din Calea Șagului. Ea a furat alimente și cosmetice in valoare de peste 600 de lei, insa a fost prinsa.

- Minorul in varsta de 17 ani, din Milișauți, care in cursul zilei de miercuri a furat doua mașini din municipiul Suceava a primit ordonanța de reținere pentru 24 de ore. El este cercetat acum pentru comiterea a doua infracțiuni de furt calificat și doua infracțiuni de conducerea unui vehicul fara ...