Stiri pe aceeasi tema

- „In 2023 am alocat un buget de aproximativ 62 milioane de lei – buget pentru administrarea in conditii de eficienta a participatiilor statului roman, pentru dezvoltarea sectoarelor strategice ale economiei nationale. Administrarea eficienta a participatiilor statului creeaza premisele mentinerii locurilor…

- Presedintele Sindicatului Liber Navalistul, Laurentiu Gobeaja, a declarat pentru News.ro,ca secretarul de stat din cadrul Ministerului Economiei, Mihai Macaveiu, a venit la santier. “Au avut actiuni de protest. Astazi a vizitat santierul si domnul ministru secretar de stat din cadrul Ministerului Economiei…

- „Am reusit in anul 2022 sa luam masuri care sa va sprijine si sa protejeze locurile de munca. Plafonarea preturilor la energie, masurile de sprijinire a investitiilor si de retehnologizare au fost elementele care au dus la o crestere economica in 2022 pe care n-am fi sperat-o. Ministerul Economiei a…

- ”O companie cu capital 100% romanesc, castigatoarea primei finantari prin schema de ajutor de stat pentru competitivitate lansata de Ministerul Economiei. Am semnat, astazi, contractul de finantare cu Softronic, un producator de locomotive din Craiova care a aplicat pentru accesarea de ajutor de minimis…

- In mediile, mai ales rurale, problema pamantului naște monștrii. Alți monștri exista deja in instituțiile care ar trebui sa se asigure de funcționarea de drept a statului. Va prezentam o situație destul de greu de digerat și va lasam pe voi sa va dați cu parerea. Un cetațean roman, proprietar pe o bucata…

- ”Angajatii CFR SA incheie anul 2022 cu o crestere salariala cu 16%! Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA a semnat noul Act Aditional, la Contractul Colectiv de Munca (CCM), cu o majorare salariala de 6%, de la 1 decembrie 2022, si cresterea valorii tichetului de masa, de la 1 noiembrie 2022, la…

- ”Am ales sa merg personal la ROMAERO pentru a lua pulsul activitatii companiei dupa ce am primit vestea ca Autoritatea Aeronautica Civila Romana a ridicat suspendarea organizatiei de intretinere si a aprobat repunerea in drepturi a privilegiilor ROMAERO. Nu am fost intamplator sa discut cu managementul…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, fost angajat al Damen, trimite contractul pentru carcasele Piranha V la șantierul naval Damen in dauna uzinei de la Moreni, a statului roman, noteaza defapt.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…