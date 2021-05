Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, crede că România ar trebui să vândă activele şi toate creanţele pe care le deţine la Krivoi Rog în Ucraina Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, apreciaza ca Romania ar trebui sa vanda la licitatie activele si toate creantele pe care le detine la combinatul siderurgic Krivoi Rog din Ucraina. „Am propus prim-ministrului ce nu a avut curaj nimeni sa faca de zeci de ani incoace: sa iesim din aceasta afacere comunista paguboasa care inca risipeste banii romanilor fara absolut niciun scop altul decat imbogatirea unor abonati la bani de la stat. Concret, trebuie sa vindem la licitatie activele si toate creantele de acolo. Sa mai recuperam ce putem si sa nu mai platim un milion de euro pe an unor firme stabilite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

