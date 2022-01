Stiri pe aceeasi tema

- Florin Spataru, ministrul Economiei, a anuntat luni ca a fost deschis apelul de preselectie pentru intreprinderile, companiile si centrele universitare interesate sa aplice pentru accesarea fondurilor de 500 milioane euro pentru dezvoltarea microelectronicii in Romania prin PNRR. Ministerul Economiei…

- Ministerul Economiei a organizat vineri o dezbatere publica destinata prezentarii metodologiei de preselectie a beneficiarilor directi si indirecti, potentiali participanti in cadrul IPCEI ME/CT (Microelectronica). “Exista un interes foarte mare manifestat la nivelul mediului de afaceri, dar si la nivelul…

- ”Este evident interesul European, dar si potentialul national avand rezervate 500 milioane euro pentru dezvoltarea microelectronicii in Romania prin PNRR. Ecosistemul care va fi sprijinit pentru realizarea acestui tip de investitie include intreprinderi mari, IMM-uri, cercetarea institutionala, cercetarea…

- Ministerul Economiei a demarat o analiza la Salrom pe contractele care sunt in prezent in desfasurare si in ceea ce priveste proiectele de dezvoltare investitionala pe care le demareaza, a afirmat, miercuri, Florin Spataru, ministrul Economiei, in cadrul audierilor din comisiile reunite de buget-finante.…

- ”Florin Spataru, ministrul Economiei, a primit vizita E.S. Huseyn Najafov, Ambasadorul Azerbaidjanului in Romania si a domnului Hamza Karimov, directorul general al SOCAR Petroleum SA. Discutiile au vizat perspectivele de dezvoltare a relatiilor economice dintre Romania si Azerbaidjan in domeniile…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a transmis, marti, ca Romania poate deveni furnizor strategic de semiconductori in UE si, in acest sens, se doreste dezvoltarea sectorului de microelectronica cu ajutorul banilor din PNRR.

- Romania poate deveni furnizor strategic de semiconductori in UE si, in acest sens, ne dorim dezvoltarea sectorului de microelectronica, cu ajutorul banilor din PNRR, a afirmat, marti, Florin Spataru, ministrul Economiei, intr-o conferinta de presa. El a prezentat trei proiecte strategice ale ministerului…

- Bugetele majoritatii operatorilor economici cu capital de stat din industria de aparare au fost deblocate, in cursul serii de luni, iar angajații iși vor primi salariile pana la sfarșitul anului, informeaza Ministerul Economiei. Ministrul Economiei, Florin Spataru, a avut o intrevedere cu membrii Aliantei…