Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Digitalizarii a vorbit despre inițiativele pe care Romania le va lua cu privire la accesarea internetului, dupa ce președintele din Italia a propus folosirea buletinului pentru utilizarea acestuia.Bogdan Ivan, ministrul Digitalizarii a precizat, intr-o intervenție la Antena 3, care sunt…

- Sute de familii din SUA au dat in judecata companiile care dețin rețelele de socializare din cauza ca micuții sunt expuși materialelor nepotrivite. Acestea sunt acuzate ca folosesc tehnici pentru a crea dependența și sunt daunatoare pentru copii.

- Sute de familii au dat in judecata Big Tech pentru ca expun copii unor servicii daunatoare. Procesul impotriva rețelelor de socializare Facebook și Instagram (Meta), TikTok, Google și Snap Inc (Snapchat), este unul dintre cele mai mari procese din Silicon Valley, potrivit BBC.

- Videoclipurile „care compara caracteristici fizice si le idealizeaza pe unele in detrimentul altora, care idealizeaza anumite niveluri de fitness sau greutati corporale” nu vor mai fi sugerate in mod repetat adolescentilor in feedul YouTube, mai intai in SUA si apoi in alte tari, de anul viitor, a anunțat…

- In 2019, varsta medie de incepere a utilizarii internetului era de 9 ani, in timp ce in 2023 aceasta a scazut la 8,2 ani.Aceasta este semnificativ mai scazuta la respondenții sub varsta de 12 ani (6,8 ani vs. adolescenți 9 ani), la cei de gen masculin (7,8 ani, comparativ cu 8,5 in cazul fetelor)…

- Mulți oameni au observat ca nu prea le apar in feed-ul de pe Facebook știri despre razboiul din Israel, deși erau interesați de subiect. Lucrurile s-au schimbat mult și fața de inceputurile razboiului din Ucraina și un lucru este clar: Facebook, Twitter (mai nou X) dar și TikTok și Instagram dau tot…

- Bruxellesul a anunțat joi ca a deschis o ancheta asupra rețelelor de socializare Meta (Facebook, Instagram) și TikTok. De asemenea, cere detalii despre masurile pe care acestea le pun in aplicare pentru a preveni difuzarea de „informații false” și „conținuturi ilegale” in urma atacurilor Hamas asupra…

- Recent, guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a semnat un proiect de lege prin care platformele de socializare precum Instagram, TikTok și Facebook ar trebui trase la raspundere. Mai exact: pentru lipsa de acțiune in ceea ce privește raspandirea anumitor „materialelor de abuz infantil”, scrie Playtech.ro…