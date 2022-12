Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Burduja, ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii a fost prezent azi la Bistrița. ”Multe acte vor fi emise, in curand, electronic. Cazierul judiciar il vom putea accesa de pe ghișeul.ro undeva in ianuarie – februarie!” a promis acesta. Bistrițeasnul.ro prezenta in weekend proiectul…

- Patriotismul este suma pasilor pe care ii facem in fiecare zi pentru Romania, de la lucrurile mici la visurile mari, a afirmat, joi, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, de Ziua Nationala, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Dosarul cu sina va disparea din Romania in 3-5 ani, a declarat ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja. El a menționat ca exista o teama de digitalizare, mai ales in randul functionarilor publici, chiar si in randul angajatilor de la Ministerul Digitalizarii.

- Guvernul a aprobat memorandumul privind infiintarea unei retele de Oficii Romane pentru Stiinta si Tehnologie si operationalizarea unui astfel de oficiu in Silicon Valley, a anuntat ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja. ”Romania are un partener strategic cu SUA pe mai multe…

- Ministrul Cercetarii, Sebastian Burduja, prezinta bilanțul primelor șase luni de mandat, ca membru in Guvernul Romaniei. Ministrul Burduja precizeaza ca activitatea sa ca ministru, timp de șase luni, și-a gasit recunoașterea in cadrul unor evenimente care au avut loc in ultima saptamana. „Am reprezentat…

- Cloud-ul guvernamental nu va strange date in plus fața de ceea ce statul are deja despre fiecare dintre noi, a declarat ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, la Antena 3 CNN.

- Romania are o scoala de matematica exceptionala si unii dintre cei mai buni oameni din lume in domeniile inteligenta artificiala si machine learning sunt romani, a declarat marti ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Odata cu finalizarea lucrarilor la Linia Verde, traficul pe anumite artere se va desfașura diferit fața de cum eram invațați. Pe strada Gheorghe Șincai, de pilda, autobuzele vor circula in dublu sens, iar mașinile mici, doar spre Poșta Veche. Lucrarile la Linia Verde continua, pe diferite etape. Cum…