Adrian Ioan Veștea, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, a fost prezent la sfarșitul saptamanii trecute in județul Dambovița. La intalnirea care a avut loc in comuna Cojasca au participat președintele PNL Dambovița-Virgil Guran, secretarul general Aurelian Cotinescu, primari liberali din județ. La invitația senatorului Virgil Guran, ministrul Adrian Ioan Veștea a discutat cu edilii [...] Articolul Ministrul Dezvoltarii, liberalul Adrian Veștea, a fost in vizita de lucru in Dambovița a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - .