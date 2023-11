Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, a informat, joi, ca, potrivit evaluarilor, in prezent, este nevoie de aproximativ 3 miliarde lei pentru a se ajunge cu platile la zi la proiectele in derulare prin Compania Nationala de Investitii, Programul National de Dezvoltare Locala 1 si

- Ministrul Dezvoltarii a adaugat, in briefingul de presa sustinut la finalul sedintei de joi a Guvernului, ca Secretariatul General al Guvernului centralizeaza solicitarile de la toate unitatile administrativ-teritoriale privind necesarul de fonduri. Astfel, in sedinta Executivului de saptamana viitoare…

- Executivul va aproba in ședința de joi, 16 noiembrie, un memorandum prin care autoritațile centrale și locale sa poata face plați pentru investiții, scrie Ziare.com.Deblocarea fondurilor vine in contextul in care Guvernul a ordonat primarilor sa vireze excedentul catre Fondul de Rezerva Bugetara și…

- Ministrul Adrian Ioan Vestea a semnat astazi 40 de noi contracte de finantare prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", in valoare totala de 486.348.968,44 de lei. Ministrul Adrian Ioan Vestea a semnat astazi 40 de noi contracte de finantare prin Programul National de Investitii "Anghel…

- Ion Rotaru, primarul comunei Alexandru cel Bun, a semnat, impreuna cu Adrian Veștea, ministrul liberal al Dezvoltarii, un contract de finanțare in valoare de 16,29 milioane lei (circa 3,25 milioane euro). Fondurile vor fi alocate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” și vor fi folosite…

- ”Am acceptat cu placere invitatia de a participa la intalnirea cu reprezentantii autoritatilor teleormanene intrucat, numai printr-un dialog consistent si continuu intre administratia publica centrala si cea locala, ne putem indeplini proiectele si obiectivele propuse, in beneficiul cetatenilor. In…

- Ministrul Dezvoltarii Adrian-Ioan Vestea a semnat,marti, 100 de noi contracte de finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”, in valoare totala de 1.135.215.117,18 lei. Contractele, semnate impreuna cu o parte dintre beneficiarii proiectelor, prevad modernizarea infrastructurii…

- Contractele, semnate impreuna cu o parte dintre beneficiarii proiectelor, prevad modernizarea infrastructurii rutiere, infiintarea sau modernizarea sistemelor de alimentare cu apa potabila, a retelelor de canalizare menajera, a statiilor de epurare a apelor uzate si a sistemelor inteligente de distributie…