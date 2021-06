Stiri pe aceeasi tema

- In cursul dimineții de astazi, 23 mai 2021, au mai fost confirmate inca 56 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 29.941. In intervalul 22.05.2021 (10:00) – 23.05.2021 (10:00) au fost raportate 56 de decese (24 barbați și 32 femei), ale unor pacienți infectați cu…

- Toate județele din Romania se afla in zona verde din punct de vedere al epidemiei. Rata de infectare Covid-19 nu depașește 1,5 in niciun județ din țara. Cel mai mare indice de infectare Covid-19 este in București, Capitala avand o incidența de 1,49 a cazurilor la mia de locuitori in ultimele 14 zile.…

- Judetul Ilfov continua sa inregistreze cea mai mare rata de infectare din tara, 9,08, in scadere fața de ziua anterioara, cand era de 9.25. Rata de infectare in Capitala se mentine in jurul pragului de 7 infectari la mia de locuitori, dupa ce a inregistrat 1.023 de cazuri noi.Grupul de Comunicare Strategica…

- Judetul Valcea a intrat in zona rosie de infectare cu noul coronavirus cu o incidenta de 3 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua anterioara – 2,91. Municipiul Bucuresti a inregistrat o rata de infectare de 7,08 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua anterioara (7,02). Judetul…

- De Ziua solidaritatii romanilor de pretutindeni cu romanii din Covasna, Harghita si Mures, care a fost sarbatorita duminica, 14 martie, la Sfantu Gheorghe, „Premiul Pr. prof. dr. Ilie Moldovan”, ediția 2021, pentru sponsorii și binefacatorii care au sprijinit activitatea bisericilor ortodoxe, a școlilor…

- Pana astazi, 25 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 919.794 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 825.208 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 6.651 cazuri noi de…

- Judetul Arad a intrat in zona rosie cu o incidenta de 3,00 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 la mia de locuitori, a anuntat, luni, Grupul de Comunicare Strategica.Capitala inregistreaza o crestere a ratei de infectare cu SARS-CoV-2 fata de raportarea precedenta – 5,67 cazuri la mia de locuitori, dupa…

- Platforma de programare are probleme de funcționare, nefiind posibila autentificarea utilizatorilor. Intre timp, și județul Satu Mare a ramas fara programari disponibile. De asemenea, un numar de opt județe afișau sub 1.000 de locuri disponibile pentru imunizare anti-Covid. Vorbim despre Bihor, Alba,…