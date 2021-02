Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a avut o discutie cu primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, despre migrantii care sunt in numar tot mai mare in Timisoara, in drumul lor spre vestul Europei. Bode a explicat ca s-a gasit o solutie ca acesti migranti sa fie transportati, sub supraveghere, in…

- La finalul intrevederii de la sediul MAI cu primarul Timisoarei, Dominic Fritz, Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat ca s-a gasit o varianta prin care migrantii sa fie transportati, sub supraveghere, din Timisoara catre centrele din tara. „Ne confruntam cu o lipsa de locuri de cazare…

- Prin Hotararea de Guvern nr. 1.133 din 30 decembrie 2020, premierul Florin Vasile Cițu a stabilit numarul muncitorilor strani care vor putea munci anul acesta in țara noastra. Astfel, pentru anul 2021 s-a stabilit „un contingent de 25.000 de lucratori straini nou-admiși pe piața forței de munca din…

- Serviciul Teritorial Iasi, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul IGPF, efectueaza 40 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si pe raza judetelor Iasi, Bacau, Timisoara, Oradea, Ilfov, Constanta, Sibiu, Brasov, Galati si Bihor, intr-o cauza ce vizeaza destructurarea unei grupari specializate…

- A crescut semnificativ numarul cererilor de azil in Romania Numarul cererilor de azil în România a crescut semnificativ chiar si în perioada pandemiei. De la începutul anului si pâna la sfârsitul lunii trecute au fost depuse peste 5.000 de cereri…

- "In aceasta perioada, marcata de provocari si conditii dificile pentru noi toti, organizatiile insarcinate cu siguranta publica sunt din ce in ce mai solicitate. Pentru a asigura o buna coordonare a resurselor din teren, autoritatile din Romania au decis sa investeasca in sisteme de comunicatii esentiale…

- A trecut o saptamana de cand mai multi membri ai gruparii Hells Angels au fost capturati la Bucuresti in timp ce puneau la cale un transport urias de cocaina catre Noua Zeelanda si comiterea unui omor la comanda. Traficantii au fost supravegheati din aer cu dronele, iar informatii despre fapte…