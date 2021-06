Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, vineri, la Timisoara, ca volumul de munca este urias in cazul atentatului de la Arad si ca dispozitivul explozibil a fost montat in interiorul masinii omului de afaceri Ioan Crisan, ceea ce arata un mod diferit de operare. De asemenea, Bode a adaugat ca ”Nu exista crima perfecta”. Ministrul de Interne a mai precizat ca familia omului de afaceri este monitorizata de structurile MAI. ”Prin toate structurile noastre monitorizam atent ce se intampla in proximitatea familiei Crisan, a zonei in care s-a intamplat, in zona in care isi desfasura activitatea”,…