Ministrul de Interne anunţă curăţenia de iarnă în MAI. Cei 1% - 2% care se dedau la fapte reprobabile sunt în vizorul ministrului "Dupa Caras-Severin o sa vedeti ca si in alte judete, poate chiar astazi, politisti care au legatura cu o retea infractionala vor fi chemati la audieri si dumneavoastra veti afla cursul anchetelor respective. Se vor continua toate actiunile de curatenie si de a aduce ministerul la o apreciere asa cum ar trebui in randul populatiei, pentru ca, uitati, si vreau sa felicit inca o data pe cei din minister de la DOS si de la DGA care au muncit pe aceste cazuri, le-au documentat si uitati ca acum ele sunt prezentate publicului, presei, pentru a fi cunoscute. Asadar, acel procent mic de 1% - 2% care… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

