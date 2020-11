Stiri pe aceeasi tema

- Prima tranșa a imprumutului pe care Romania il ia de la Uniunea Europeana prin instrumentul SURE va veni peste cateva zile. Anunțul a fost facut de ministrul de Finanțe, Florin Cițu. Demnitarul a spus ca prima tranșa are valoarea de trei miliarde de euro. Ministrul Florin Cițu a anunțat ca in cateva…

- Fonduri UE pentru angajații și angajatorii afectati de pandemie Foto: Arhiva. Guvernul a aprobat prin ordonanța de urgența un acord prin care România primește un împrumut de patru miliarde de euro de la Uniunea Europeana, în cadrul programului de sprijin financiar pentru…

- Ionel Danca a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca acest acord de imprumut se adauga pachetului financiar de 80 de miliarde de euro. “Este un proiect de ordonanta de urgenta foarte important prin care a fost aprobat acordul de imprumut cu Uniunea Europeana in valoare de 4 miliarde de euro.…

- Valoarea investitiilor inregistrate in Romania in primele noua luni ale anului este de 30 de miliarde de lei, fiind singura tara din Uniunea Europeana (UE) in care investitiile au avut o contributie pozitiva la dinamica PIB in primul semestru din 2020, a scris, marti, pe Facebook, ministrul Finantelor…

- Ministrul Finanțelor anunța investitii in econome de 30 de miliarde de lei, in primele noua luni, ”cea mai mare suma din ultimii 10 ani” Valoarea investitiilor inregistrate in Romania in primele noua luni ale anului este de 30 de miliarde de lei, a anunțat, marti, pe Facebook, ministrul…