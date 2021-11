Ministrul de Finanțe a publicat draftul rectificarii bugetare, care va fi efectuat in ședința de Guvern de astazi, dar in ciuda asigurarilor date de catre toți decidenții, din draftul rectificarii bugetare reiese faptul ca vor fi transferați bani catre Ministerul Muncii, dar și pentru plata salariilor angajaților din sistemul medical. DRAFTUL RECTIFICARII BUGETARE ȘI ANEXELE ”Ministerul Muncii și Protecției Sociale: +2.195,7 milioane lei per sold in special pentru asigurarea drepturilor de natura asistenței sociale in vederea compensarii aferente consumului de energie electrica și gaze, plații…