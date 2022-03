Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul declansat de Rusia impotriva Ucrainei s-ar putea traduce printr-o „noua criza a refugiatilor”, cu pana la 5 milioane de persoane suplimentare deplasate, a avertizat miercuri ambasadoarea americana la ONU, Linda Thomas-Greenfield, in fata Adunarii Generale a ONU, relateaza AFP. „Daca Rusia…

- Comisia Europeana (CE) a anuntat marti ca a informat Polonia ca urmeaza sa retina din fondurile europene care urmeaza sa-i fie platite o amenda aplicata din cauza nerespectarii unei hotarari a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE).

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a anuntat marti ca a incetat procedura in derulare privind mina de carbune de la Turow, din Polonia, dupa un acord convenit la 3 februarie intre Varșovia si Praga, relateaza AFP. CJUE a emis pe 4 februarie un ”ordin de radiere” a acestui caz ”in urma unui…

- Romania calca pe urmele Poloniei atunci cand vine vorba de contestarea suprematiei legislatiei europene, afirma comisarul pentru justitie Didier Reynders, intr-un interviu acordat Financial Times, potrivit Mediafax. Oficialul preciezeaza ca Bruxelles-ul ar putea aplica sancțiuni țarii noastre din cauza…

- In prezent, cota TVA pentru alimentele de baza in Romania este de 9%. ”Nu am avut o discutie in Guvern legata de TVA zero la alimentele de baza. Este o masura care, cel putin la momentul asta, contravine directivei TVA. Putem sa discutam orice (cu Comisia Europeana, n.r.), dar sa ai o reglementare care…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) vine cu precizari dupa ce Libertatea a publicat un articol referitor la achiziția unor materiale publicitare personalizate: banii provin din fonduri europene și reprezinta 0,022% din valoarea totala a proiectului. „Toate materialele care fac obiectul…

- Comisia Europeana si Oficiul pentru Proprietate Intelectuala al Uniunii Europene (EUIPO) au lansat luni un convocator de ajutoare cu un buget de 47 de milioane de euro, pentru a facilita intreprinderilor mici si mijlocii protectie pentru proprietatea intelectuala, relateaza agentia EFE. Executivul…

- Una dintre primele vizite ale noului cancelar al Germaniei, Olaf Scholz, va fi in Varșovia. In capul listei agendei cancelarului german se va afla, cel mai probabil, criza continua creata la granița Poloniei cu Belarus, scrie Emerging Europe . De asemenea, sunt pregonizate discuții ale cancelarului…