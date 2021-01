Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, anunta ca este izolat la domiciliu, dupa ce a intrat recent in contact cu o persoana confirmata pozitiv cu COVID-19. "Am aflat astazi ca am intrat recent in contact cu o persoana confirmata pozitiv cu COVID-19. Din fericire, nu ma simt rau, nu am vreun…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, anunta ca este izolat la domiciliu, dupa ce a intrat recent in contact cu o persoana confirmata pozitiv cu COVID-19. "Am aflat astazi ca am intrat recent in contact cu o persoana confirmata pozitiv cu COVID-19. Din fericire, nu ma simt rau, nu am vreun…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, s-a autoizolat pentru 72 de ore dupa ce colegul sau de Guvern, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a fost depistat pozitiv la coronavirus. „In urma anuntului colegului meu de Guvern, Adrian Oros, ministrul Agriculturii, care a fost confirmat pozitiv…

- Regele Spaniei, Felipe al VI-lea, s-a autoizolat dupa ce a intrat in contact cu o persoana care a fost testata pozitiv pentru COVID-19, a anuntat luni Palatul Regal, relateaza AFP, transmite digi24.ro.

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, confirmat pozitiv cu noul coronavirus. Anunțul a fost faacut de liderul PNL pe pagina sa de Facebook. „Am atat de multa treaba (și imi și place ceea ce fac)...

- Ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, se afla in autoizolare și se va testa pentru coronavirus, dupa ce s-a intalnit cu ministrul Transporturilor, Lucian Bode, care a fost confirmat, miercuri, cu coronavirus, anunța Ambasada SUA. „Dupa intalnirea pe care ambasadorul Zuckerman a avut-o ieri…

- Elvira Deatcu (48 ani), actrita care interpreteaza personajul „Delia” din serialul Vlad a anuntat ca a fost confirmata pozitiv cu COVID-19 alaturi de toti membrii familiei ei. „Ca sa ramanem in «cordialitate cu adevarul», asa cum frumos a spus-o un minunat preot, as vrea sa aflati de la mine, si nu…

- Andi Moisescu, vedeta Pro TV, a anunțat ca s-a infectat cu Sars-COV-2, dupa ce a ieșit pozitiv la ultimul test, realizat inaintea filmarilor pentru noul sezon de emisiuni #unusiunu. Anunțul a fost facut pe site-ul Pro TV , care a aratat și ca Andi nu s-a mai alaturat echipei de filmare inaintea startului…