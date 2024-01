Stiri pe aceeasi tema

- "L-ati vazut pe dl flutur? Nu vine la munca, nu? Dl Flutur ignora ca nu sunt locuri de munc in judet. Duminica ii astept pe toti sucevenii sa participe la un protest fata de felul in care conduce Flutur acest judet. E timpul sa mearga acasa, sa se retraga", a declarat Simion, intr-un video postat pe…

- Ziarul Puterea dezvaluie cheltuielile lunare ale AUR: Presa, propaganda și consultanța politica, primele in top. Am analizat detaliat modul in care partidul Alianța pentru Unitatea Romanilor, sub conducerea lui George Simion, cheltuiește subvențiile primite de la stat. Conform informațiilor obținute,…

- Gheorghe Flutur, prim-vicepreședinte al PNL și șef al CJ Suceava, a lansat o provocare pentru președintele AUR, George Simion, privind o candidatura locala, in condițiile in care reprezentanții AUR au manifestat contra liberalului in ultimele doua zile.

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, l-a provocat pe liderul partidului AUR George Simion sa candideze pentru șefia administrației județene la alegerile locale de anul acesta. Mesajul a fost transmis pe o rețea sociala de PNL Suceava.

- Președintele Consiliului Județean și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, il provoaca pe liderul AUR George Simion sa candideze pentru șefia administrației județene la alegerile locale de anul acesta. Gheorghe Flutur a anunțat și ca va fi prezent duminica, 28 ianuarie, la ora 15:00, in centrul Sucevei ...

- Președintele liberal al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca va merge duminica sa se intalneasca fața in fața cu liderul AUR George Simion la protestul pe care acesta vrea sa il organizeze in fața sediului administrației județene. Mai mult, Gheorghe Flutur i-a propus lui George…

- De 1 decembrie, Gheorghe Flutur, liderul liberal și președintele Consiliului Județean Suceava, a demonstrat ca tradițiile și valorile rurale sunt la fel de importante pentru el precum activitatea politica, parliind porcul intr-un mod autentic, așa cum se practica in Bucovina. Filmat intr-un moment plin…