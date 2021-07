Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Ghinea, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a vorbit joi seara la Digi24 despre Congresul PNL și cum influențeaza acesta relațiile din interiorul coaliției de guvernare. Potrivit acestuia, congresul care va avea loc in septembrie este principala sursa de tensiuni in coaliție și…

- Scandal monstru la alegerile PNL din Spania, unde peste 100 de delegați au chemat poliția pentru ca nu au fost lasați sa intre sa voteze. Presedintele PNL Spania, Catalin Stan, a fost reales, sambata, cu politia la usa, ca sa-l apere de cei care nu au fost lasati in sala. Agenții de paza nu au […] The…

- USR PLUS a avut alegerile interne in toate filialele din țara, in ultimele saptamani. Rezultatele arata ca USR a caștigat cele mai multe filiale, in timp ce PLUS a obținut șefia celei mai importante filiale, București. Congresul pentru alegerea președintelui formațiunii va avea loc pe 2 octombrie, candidații…

- Alegerile interne din PNL dar și cele din USR PLUS vor duce la o remaniere a actualului Guvern Cițu, crede europarlamentarul PSD Victor Negrescu. El face acuzații grave cu privire la implementarea proiectelor de investiții din PNRR de catre premier și ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea.…

- Președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, unul dintre liderii importanți ai partidului, a vorbit, vineri seara, la Digi24, despre alegerile din septembrie pentru șefia partidului. Bolojan crede ca pierzatorul, ori Florin Cițu, ori Ludovic Orban, iși va pierde funcția actuala:„Autoritatea…

- Romania a trimis PNRR la Bruxelles, in ultima zi, luni, 31 mai, la ora 15.30. Anunțul a fost facut de ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, pe rețeaua de socializare, unde a dat și cateva explicații. Ghinea spune ca au fost incarcate și trimise cele 240 de fișiere care inseamna PNRR, imparțit…

- Liderii PNL vor sa organizeze congresul pentru alegerea conducerii partidului pe 25 septembrie, iar alegerile din filiale inainte de acasta data, incepand cu 1 august. Congresul PNL ar urma sa fie organizat pe 25 septembrie cu 5.000 de delegati, data fiind propusa in ședința de marți a conducerii partidului…

