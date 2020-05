Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al social-democratilor, Marcel Ciolacu, a transmis, sambata, un mesaj cu ocazia Zilei Europei, in care afirma ca PSD isi doreste o Romanie puternica in Uniunea Europeana. "Partidul Social Democrat a sustinut mereu parcursul european al Romaniei. In timpul guvernarilor noastre,…

- Sambata, 9 mai, cu prilejul Zilei Europei, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj. Iata textul: „Sarbatorim astazi Ziua Europei intr-un context cu totul special, imposibil de imaginat in urma cu doar cateva luni de zile. Este cea mai dificila perioada pentru continentul nostru dupa…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, sambata, un mesaj cu prilejul Zilei Europei, in care arata ca in criza generata de pandemia de COVID-19, ''o provocare fara precedent'', Romania a dovedit inca o data ca este un partener de incredere in Uniunea Europeana.Citește și: VERDICT POLITIC cu…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, sambata, un mesaj cu prilejul Zilei Europei, in care arata ca in criza generata de pandemia de COVID-19, ''o provocare fara precedent'', Romania a dovedit inca o data ca este un partener de incredere in Uniunea Europeana. "Sarbatorim…

- Asociația Obșteasca „Alternative Sociale” in parteneriat cu Direcția Asistența Sociala a Consiliului Raional Ungheni, a inițiat un concurs online „Noi suntem copiii Europei”. Acesta a fost lansat cu scopu de a marca Ziua Europei, care se sarbatorește la 9 mai. Ziua Europei, in acest ani, va fi sarbatorita,…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a participat, miercuri, prin sistem de videoconferinta, la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic in formatul ministrilor Apararii, convocata de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, avand ca tema principala implicatiile crizei COVID-19 asupra Aliantei.…

- Ieri, dupa amiaza, Nicolae Ciuca, ministrul Apararii Nationale a anuntat: "Am luat decizia de a l aduce in echipa pe domnul doctor Florin Paul care, incepand de astazi, este consilierul meu in domeniul medical".Inaltul oficial al Armatei romane mai spune ca "doctorul Florin Paul este general de brigada…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a participat, miercuri si joi, la Reuniunea informala a ministrilor apararii din statele membre ale Uniunii Europene care a avut loc la Zagreb, context in care a reconfirmat sprijinul Romaniei pentru angajamentele UE in Balcani, in regiunea central-sudica…