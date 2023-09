Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Boloș a fost intrebat in conferința de presa de miercuri seara daca a primit reproșuri din partea liberalilor in legatura cu comunicarea pe care a avut-o in ceea ce privește proiectul de masuri fiscale pe care guvernul are in vedere sa le adopte. Ministrul finanțelor a raspuns cu un indemn catre…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat, miercuri, la Interviurile Digi24.ro ca a vrut sa-și dea demisia pentru ca nu a putut avansa cu niciuna dintre masurile discutate. El a mai adaugat ca Ministerul ține deficitul sub control cu mare greutate, explicand ca deficitul bugetar ajunge la cote…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a afirmat luni la Digi24 ca s-a discutat in sedinta coalitiei despre mai multe masuri fiscal-bugetare, fiecare partid venind cu argumentele si principiile sale. Bolos a comentat si nemultumirea unor dintre liberali care au reclamat ca nu cunosc prea bine masurile,…

- UPDATE – Ministrul de finante, Marcel Bolos, a discutat, si astazi, cu reprezentatii sindicatelor masurile pregatite de Guvern pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Intalnirea are loc in contextul in care atat la Bucuresti, cat si in tara, angajatii din finante protesteaza pentru ca sunt nemultumiti…

- Zeci de angajați ai ministerului Finanțelor au protestat joi in fața biroului lui Marcel Boloș, suparați ca risca sa ramana fara spor de suprasolicitare, iar unii dintre ei fara tichetele de vacanța și de hrana. Asta daca Ordonanța taierilor va fi adoptata. O directoare din Minister i-a spus șefului…

- Marcel Bolos le-a promis protestatarilor din Ministerul Finanțelor salarii marite intre 15 si 25%Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, care a vorbit, joi, cu angajatii din minister care au intrerupt lucrul si au protestat, a facut referire la legea salarizarii in sectorul bugetar, in care finantistii…

- Deficitul bugetar reprezinta o amenințare serioasa pentru viitor, spune ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, dupa o intalnire cu premierul Marcel Ciolacu. „Este momentul sa acționam ferm și sa aducem echilibrul bugetar pe linia corecta”, spune Boloș.Marcel Boloș spune, miercuri seara, ca Ministerul…

- Lucian Heiuș revine rapid la Ministerul Finanțelor dupa ce și-a dat demisia la finele lui mai din fruntea ANAF. Liberalul Lucian Heiuș va fi numit secretar general la Ministerul Finanțelor, instituție preluata la rotativa de catre Marcel Boloș. Heiuș a demisionat la sfarșitul lunii mai de la conducerea…