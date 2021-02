Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 19 feb - Sputnik. Un convoi de 13 camioane cu asistența umanitara in valoare de 2,3 milioane de euro a ajuns in Republica Moldova. La aceasta ora are loc ceremonia oficiala de predare a asistenței acordate de Romania Republicii Moldova, cu titlu gratuit, ca raspuns la solicitarea autoritaților…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu face vineri o vizita la Chisinau, cu ocazia acordarii de catre România a unui ajutor umanitar pentru Republica Moldova, constând în echipamente medicale si de protectie pentru combaterea pandemiei de COVID-19, potrivit unui comunicat MAE.Aurescu…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va efectua vineri o vizita la Chisinau, cu ocazia acordarii de catre Romania a unui ajutor umanitar cu titlu gratuit pentru Republica Moldova, constand in echipamente medicale si de protectie pentru combaterea pandemiei de COVID-19. Potrivit unui comunicat…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va efectua vineri o vizita la Chisinau, cu ocazia acordarii de catre Romania a unui ajutor umanitar cu titlu gratuit pentru Republica Moldova, constand in echipamente medicale si de protectie pentru combaterea pandemiei de COVID-19. Potrivit unui comunicat…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va efectua vineri o vizita la Chisinau, cu ocazia acordarii de catre Romania a unui ajutor umanitar cu titlu gratuit pentru Republica Moldova, constand in echipamente medicale si de protectie pentru combaterea pandemiei de COVID-19. "Vizita reprezinta o…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va efectua vineri o vizita la Chisinau, cu ocazia acordarii de catre Romania a unui ajutor umanitar cu titlu gratuit pentru Republica Moldova, constand in echipamente medicale si de protectie pentru combaterea pandemiei de COVID-19. Potrivit unui comunicat…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit joi pe Hiroshi Ueda, noul ambasador al Japoniei la Bucuresti, in vizita de prezentare, a informat MAE, printr-un comunicat de presa transmis AGERPRES. Ministrul Aurescu si ambasadorul Ueda au trecut in revista principalele repere…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va avea consultari politice, miercuri, cu omologul sau macedonean, Bujar Osmani, care efectueaza o vizita oficiala la Bucuresti. Potrivit unui comunicat al MAE transmis AGERPRES, convorbirile se vor axa asupra stadiului si perspectivelor consolidarii cooperarii…